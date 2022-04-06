UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları karşılaşmaları başladı. Yavaş yavaş finale doğru gidilen Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçlarının tarihi gündeme getirildi.

Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başlarken, maçlar ise nefes kesiyor.

Çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Devlerin kazanmak ve tur biletini cebine koymak için yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde hedef rövanş maçlarını alıp yarı finale gitmek.

Turu geçmeyi başaran takımlar, finalde mücadele edecek ve herkesin hayali olan o kupayı kazanma şansı elde edecek.

Eğer maçları kaçırmak istemiyorsanız, "Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?" sorusunun cevabına mutlaka bakmanız gerekiyor.

Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

ŞAMPİYONLARLİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.