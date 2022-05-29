Şampiyonlar Ligi final maçında Fatih Terim'in yorumları dikkat çekti

Liverpool ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında yorumcu olan Fatih Terim'in maç hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelen ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Liverpool-Real Madrid müsabakasını spiker Gökhan Abdik anlattı.

Maçı Fatih Terim yorumladı

Abdik'in yanında yorumcu olarak ise Fatih Terim yer aldı.

Terim'in maç esnasındaki yorumları birçok kullanıcı tarafından paylaşılınca Terim'in sözleri gündem oldu.

İşte Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi final maçındaki bazı yorumları:

"Liverpool ayrıca direkt hücumu etkili yapan bir takım"

"Çok ilginç bir veri var. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında maç başına 18 top kaybı yaptı. Tam tersi Liverpool'un maç başına rakip yarı sahada 18 top kazandı. Liverpool ayrıca direkt hücumu etkili yapan bir takım. Önemli bir parametre."

"Oyun ve saygıdan başka bir şey düşünmeyince, böyle güzel şeyler çıkıyor"

"Hakemi konuşurken, oyuncuların da büyük katkısı var. Oyun ve saygıdan başka bir şey düşünmeyince, böyle güzel şeyler çıkıyor."

"Taffarel'den daha teknik bir kaleci yok"



Fatih Terim: "Alisson çok teknik bir kaleci."

Gökhan Abdik: "Alisson'un hocası Taffarel."

Fatih Terim: "Taffarel'den daha teknik bir kaleci yok."

"Topla oynamayı topla oyalanmayla karıştırmamak gerekiyor"

"Galatasaray'dayken, Porto ile Şampiyonlar Ligi grubuna düştüğümüzde rakibi analiz ederken Militao için dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider demişiz o zaman. Bana hatırlattılar. Akabinde Real Madrid'e gitti."





"Dramatik bir sezon geçirdiler ama böyle kayıplar olabiliyor"



"Kazananı tebrik ediyoruz. Ancelotti ve Jurgen Klopp iyi arkadaşım. Klopp'u da tebrik ediyorum. Liverpool'u da tebrik ediyorum. Dramatik bir sezon geçirdiler ama böyle kayıplar olabiliyor."

[Luiz-Diaz Jota değişikliği sonrası] : "Kolektif çözüm, bireysel çözümden her zaman daha iyidir.

"Geriye gelip top alan Benzema"

"Real Madrid, Vinicius tarafından geçiş hücumuyla tehlike yaratırken, takım halinde rakip sahaya yerleşmek ve kontra yememek için set oyununu da oynamaya çalışıyor. Onu da organize eden, geriye gelip top alan Benzema."

