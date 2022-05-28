Liverpool-Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı, 3 kez ertelendikten sonra başlayabildi.

Fransa'da bulunan Stade de France'da Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

Maç 3 kez ertelendi

Ancak bu dev müsabaka tam 3 kez art arda ertelendi. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak olan müsabakanın ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı.

Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı - Video



Taraftarlar demirkorkuluklardan tırmandı

Paris'te bazı taraftarlar ise ertelenen maça tepki gösterip, demir korkuluklardan tırmanarak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Stade de France'a girdi.





Yoğun trafik bahane edildi

Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi.

Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.