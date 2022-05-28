Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.950
0.47%
BTXN Coin
12.80
3.14%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı

    Liverpool-Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı, 3 kez ertelendikten sonra başlayabildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa'da bulunan Stade de France'da Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

    Maç 3 kez ertelendi

    Ancak bu dev müsabaka tam 3 kez art arda ertelendi. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak olan müsabakanın ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı açıklandı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı.

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı - Video

    Taraftarlar demirkorkuluklardan tırmandı

    Paris'te bazı taraftarlar ise ertelenen maça tepki gösterip, demir korkuluklardan tırmanarak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Stade de France'a girdi.

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı #1

    Yoğun trafik bahane edildi

    Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi.

    Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı #2

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı #3

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı #4

    Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelemeli başladı #5


    İlginizi Çekebilir

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm 2. fragmanı: Sezon finali öncesi büyük ve kanlı savaş..!

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var
    Ekonomi

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir