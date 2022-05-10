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    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022?

    2021-22 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022?
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 15:49
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    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022?

    Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanamaya başlayacak ve taraftarlar nefes kesen bir karşılaşma izleyecek.

    Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak olan finalde bir takım seçmek zor ancak Madrid favori listelerinin başına yerleşmiş durumda.

    Real Madrid ve Liverpool maçına statta değil ekran başında kilitlenecek olanlar ise kanal bilgisini araştırmaya başladı.

    Oldukça formda olan iki takımdan kimin kazanacağı belli olmaz ama heyecandan yürekleri ağza getirecek bir mücadele olacağı kesin.

    Peki, Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022? İşte yanıtı...

    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022?

    2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçına sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı, 28 Mayıs günü saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Benzema.

    Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané

    Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak 2022? #1


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