Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu?

Trabzonsporlu taraftarların gündemine, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu?" sorusu gelmeye başladı.

38 yıl sonra şampiyon olan ve bir hasrete son veren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

Trabzonspor, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak.

Çalışmalara yine Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Trabzonspor, hazırlık maçlarında istediği sonuçları elde edemedi.

Ancak moral bozmayan bordo-mavili ekip, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmanın hayalini kuruyor.

Trabzon'a gönül verenler ise "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'un play off turundaki rakibi 2 Ağustos’ta yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi TSİ saat 13.00’te yapılacak.

Temsilcimizin play off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle;