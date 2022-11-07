Petrol
97.91
-0.67%
Euro
18.5813
0.49%
Dolar
18.6051
0.21%
Altın
1.001
-0.22%
Borsa
4293
1.81%
Bitcoin
389.618
-2.07%
BTXN Coin
10.20
-2.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi için geri sayım başladı. İşte son 16 turuna kalan takımların katılımıyla gerçekleşecek kura çekiminin detayları..
    • 07.11.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalmayı başaran takımlar belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayaran son 16 turuna kalan takımlar Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Borussia Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Napoli, PSG, Porto, Tottenham, Milan, ve Leipzig oldu.

    Bu 16 takımın birbirleriyle eşleşeceği son 16 kura çekimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili internette aramalar hız kazandı.

    Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar..

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Kasım Pazartesi (bugün) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinden yapılacak kura çekimi TV 8.5 kanalından naklen yayınlanacak.


    Gaffar Yakınca: Muhafazakar devrimciyim
    Medya

    Gaffar Yakınca: Muhafazakar devrimciyim

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor
    Dünyadan futbol

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir