UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi için geri sayım başladı. İşte son 16 turuna kalan takımların katılımıyla gerçekleşecek kura çekiminin detayları..

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalmayı başaran takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayaran son 16 turuna kalan takımlar Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Borussia Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Napoli, PSG, Porto, Tottenham, Milan, ve Leipzig oldu.

Bu 16 takımın birbirleriyle eşleşeceği son 16 kura çekimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili internette aramalar hız kazandı.

Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte kura çekimi ile ilgili merak edilen detaylar..

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Kasım Pazartesi (bugün) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinden yapılacak kura çekimi TV 8.5 kanalından naklen yayınlanacak.