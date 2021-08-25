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- Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak
Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 10:59
- Güncelleme : 25.08.2021 - 12:25
Bu hafta içerisinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak.
KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
SALZBURG VE SHAKHTAR'DAN BİRİ ELENİRSE 3. TORBADAYIZ
Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan herhangi biri bugün oynanacak play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.
Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb*
Club Brugge
Young Boys*
Milan
Ludogorets
Wolfsburg
"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.