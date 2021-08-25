Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak

Bu hafta içerisinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak. Kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu hafta içerisinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak.

KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

SALZBURG VE SHAKHTAR'DAN BİRİ ELENİRSE 3. TORBADAYIZ

Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan herhangi biri bugün oynanacak play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.

Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.

1. TORBA



Chelsea



Villarreal



Atletico Madrid



Manchester City



Bayern Münih



Inter



Lille



Sporting Lizbon



2. TORBA



Real Madrid



Barcelona



Juventus



Manchester United



PSG



Liverpool



Sevilla



Borussia Dortmund



3. TORBA



Porto



Ajax



Shakhtar Donetsk*



RB Leipzig



Salzburg*



Benfica*



Atalanta



Zenit



4. TORBA



BEŞİKTAŞ



Dinamo Kiev



Dinamo Zagreb*



Club Brugge



Young Boys*



Milan



Ludogorets



Wolfsburg



"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.