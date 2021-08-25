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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak

    Bu hafta içerisinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak. Kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:25
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak

    Bu hafta içerisinde oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak.

    KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

    Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.

    Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul da yapılacak #1

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarından temsil edecek. Beşiktaş'ı devler liginde zorlu rakipler bekliyor.

    Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

    SALZBURG VE SHAKHTAR'DAN BİRİ ELENİRSE 3. TORBADAYIZ

    Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak, eğer Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan herhangi biri bugün oynanacak play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak.

    Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi. Benfica ise PSV'yi evinde 2-1 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın İstanbul da yapılacak #2

    1. TORBA

    Chelsea

    Villarreal

    Atletico Madrid

    Manchester City

    Bayern Münih

    Inter

    Lille

    Sporting Lizbon

    2. TORBA

    Real Madrid

    Barcelona

    Juventus

    Manchester United

    PSG

    Liverpool

    Sevilla

    Borussia Dortmund

    3. TORBA

    Porto

    Ajax

    Shakhtar Donetsk*

    RB Leipzig

    Salzburg*

    Benfica*

    Atalanta

    Zenit

    4. TORBA

    BEŞİKTAŞ

    Dinamo Kiev

    Dinamo Zagreb*

    Club Brugge

    Young Boys*

    Milan

    Ludogorets

    Wolfsburg

    "*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele ediyor.

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