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- Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..
- 25.10.2022 - 15:19
Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 5. maçlar bugün oynanacak dev maçlar ile başlıyor. Birbirinden keyifli maçların oynanacağı devler liginde bugünün maç programı merak uyandırdı.
Şampiyonlar Ligi heyecanı E, F, G ve H gruplarında bugün oynanacak 8 maç ile devam edecek. Futbolseverler bugün oynanacak maçların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki 25 Ekim 2022 Salı gübü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? İşte bugünün maç programı..
25 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı
19:45 Salzburg - Chelsea (EXXEN)
19:45 Sevilla - FC Copenhagen (EXXEN)
22:00 Dinamo Zagreb - Milan (EXXEN)
22:00 Celtic - Shakhtar Donetsk (EXXEN)
22:00 RB Leipzig - Real Madrid (EXXEN)
22:00 Borussia Dortmund - Manchester City (EXXEN)
22:00 Benfica - Juventus (EXXEN)
22:00 PSG - Maccabi Haifa (EXXEN)