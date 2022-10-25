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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte günün programı..