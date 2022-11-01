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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı..

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanacak 8 maç ile devam edecek. İşte 1 Kasım 2022 tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı..
    • 01.11.2022 - 14:39
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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı..

    Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının son maçları bugün ve yarın oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Bazı gruplarda bir üst tura yükselen takımlar netleşirken bazı gruplarda son maçlar sonrası belli olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde bugün A, B, C ve D grubunda son maçlar oynanacak. Bugün oynanacak maçların başlama saati ve yayınlanacağı kanalları sizler için derledik.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi müsabakalar oynanacak?

    Şampiyonlar Ligi nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı.. #1

    İşte 1 Kasım 2022 Şampiyonlar Ligi maç programı..

    20:45 Porto - Atletico Madrid

    20:45 Bayer Leverkusen - Club Brugge

    23:00 İngiltere Liverpool - Napoli İtalya

    23:00 Rangers - Ajax

    23:00 Bayern München - Inter

    23:00 Viktoria Plzen - Barcelona

    23:00 Marsilya - Tottenham

    23:00 Sporting CP - Eintracht Frankfurt


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