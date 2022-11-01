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- Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı..
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı..
- 01.11.2022 - 14:39
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının son maçları bugün ve yarın oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Bazı gruplarda bir üst tura yükselen takımlar netleşirken bazı gruplarda son maçlar sonrası belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün A, B, C ve D grubunda son maçlar oynanacak. Bugün oynanacak maçların başlama saati ve yayınlanacağı kanalları sizler için derledik.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi müsabakalar oynanacak?
İşte 1 Kasım 2022 Şampiyonlar Ligi maç programı..
20:45 Porto - Atletico Madrid
20:45 Bayer Leverkusen - Club Brugge
23:00 İngiltere Liverpool - Napoli İtalya
23:00 Rangers - Ajax
23:00 Bayern München - Inter
23:00 Viktoria Plzen - Barcelona
23:00 Marsilya - Tottenham
23:00 Sporting CP - Eintracht Frankfurt