Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönetimi beğenildi

Devler Ligi arenasında Borussia Dortmund-Sevilla karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır verdiği kararlarla futbol kamuoyundan tam not aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar belli olurken, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da Borussia Dortmund-Sevilla karşılaşmasında düdük çaldı.

Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

HAALAND'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi.

Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90 6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

CÜNEYT HOCA TAM NOT ALDI

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimi de oldukça beğenildi. Kuralına göre oynatan Türk hakem sosyal medya başta olmak üzere tüm medya platformlarından tam not aldı.