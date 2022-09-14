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- Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin maçları nefes kesti! İşte sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin maçları nefes kesti! İşte sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ikinci maçlar başladı.Dün akşam oynanan maçların sonuçları merak konusu oldu..
- 14.09.2022 - 09:13
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam grup maçlarının heyacanı yaşandı.Gruplardaki ikinci maçların oynandığı gecede sürpriz sonuçlara imza atıldı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği gecede 7 maç oynandı.Oynanan bu yedi maçta toplam 16 gol atıldı.Gecenin en önemli maçında Bayern Münih evinde ağırladığı Barcelona'yı yenmeyi başardı.
Gecenin en flaş maçı ise Club Brugge'nin deplasmanda Porto'yu 4 farkla yendiği maç oldu.
İşte devler liginde dün akşam oynanan maçların sonuçları..
A Grubu
Liverpool 2-1 Ajax
B Grubu
Porto 0-4 Club Brugge
Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid
C Grubu
Viktoria Plzen 0-2 İnter
Bayern Münih 2-0 Barcelona
D Grubu
Sporting Lizbon 2-0 Tottenham
Marsilya 0-1 Eintracht Frankfurt