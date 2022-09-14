Petrol
92.93
-0.26%
Euro
18.2068
0.07%
Dolar
18.2516
0.01%
Altın
998.12
-0.09%
Borsa
3427
0.00%
Bitcoin
373.782
-8.97%
BTXN Coin
6.60
-5.17%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin maçları nefes kesti! İşte sonuçlar

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ikinci maçlar başladı.Dün akşam oynanan maçların sonuçları merak konusu oldu..
    • 14.09.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin maçları nefes kesti! İşte sonuçlar

    Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam grup maçlarının heyacanı yaşandı.Gruplardaki ikinci maçların oynandığı gecede sürpriz sonuçlara imza atıldı.

    Futbolseverlerin yakından takip ettiği gecede 7 maç oynandı.Oynanan bu yedi maçta toplam 16 gol atıldı.Gecenin en önemli maçında Bayern Münih evinde ağırladığı Barcelona'yı yenmeyi başardı.

    Gecenin en flaş maçı ise Club Brugge'nin deplasmanda Porto'yu 4 farkla yendiği maç oldu.

    İşte devler liginde dün akşam oynanan maçların sonuçları..

    A Grubu

    Liverpool 2-1 Ajax

    B Grubu

    Porto 0-4 Club Brugge

    Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid

    C Grubu

    Viktoria Plzen 0-2 İnter

    Bayern Münih 2-0 Barcelona

    D Grubu

    Sporting Lizbon 2-0 Tottenham

    Marsilya 0-1 Eintracht Frankfurt


    İstanbul'da kaza sonrası hasarlı araçla hatıra fotoğrafı çektirdiler
    3. Sayfa

    İstanbul'da kaza sonrası hasarlı araçla hatıra fotoğrafı çektirdiler

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Uyarıları, Yunanistan'da yankılandı
    Dünya

    Uyarıları, Yunanistan'da yankılandı

    Görüş Bildir