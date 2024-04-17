Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Yarı finalist hangi takımlar olacak

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Hafta içi demek Avrupa gecesi demek...
Dün oynanan ve birbirinden çarpıcı skorların yaşandığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Bundesliga'da 11 yıllık hegemonyasına Bayer Leverkusen tarafından son verilen Bayern Münih, 2-2'nin rövanşında Arsenal'i ağırlayacak.
Gecenin diğer maçı ise Manchester City ve Real Madrid arasında olacak. 3-3'ün rövanşında iki takımda yarı final için ter dökecek.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final maçları:
22.00 - Bayern Münih - Arsenal
22.00 - Manchester City - Real Madrid
Sizin bu maçlardaki favoriniz hangi takım? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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