Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları: Yarı finalist hangi takımlar olacak Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Son 2 yarı finalistin belli olacağı karşılaşmalar öncesi heyecan dorukta.

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Hafta içi demek Avrupa gecesi demek...

Dün oynanan ve birbirinden çarpıcı skorların yaşandığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Bundesliga'da 11 yıllık hegemonyasına Bayer Leverkusen tarafından son verilen Bayern Münih, 2-2'nin rövanşında Arsenal'i ağırlayacak.

Gecenin diğer maçı ise Manchester City ve Real Madrid arasında olacak. 3-3'ün rövanşında iki takımda yarı final için ter dökecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak çeyrek final maçları:

22.00 - Bayern Münih - Arsenal

22.00 - Manchester City - Real Madrid

Sizin bu maçlardaki favoriniz hangi takım? Yorumlarınızı bekliyoruz...