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    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City'yi yenerek finale yükseldi

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City'yi yenerek finale yükseldi

    Şampiyonlar Ligi yarı final son maçında Santiago Bernabeu'da Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Real Madrid rakibini 3-1 yenerek finale yükseldi.
    • 05.05.2022 - 01:01
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 01:31
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son yarı finalde Real Madrid kendi sahasında Manchester City'yi ağırladı.

    Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

    Maçtan önemli anlar

    Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısında ilk yarıyı golsüz tamamladı.

    Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti.Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

    Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #1

    Benzema’dan 15 gol

    Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #2

    Liverpool-Real Madrid finali Fransa'da oynanacak

    Bu sonuçla, İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak.

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #3

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #4

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #5

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid, Manchester City yi yenerek finale yükseldi #6


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