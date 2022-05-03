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    Şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacaklar

    Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.
    • 03.05.2022 - 15:03
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    Şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacaklar

    Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.

    Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.

    Geç saatlere kadar devam edecek

    Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

    Şampiyonluğu İstanbul da kutlayacaklar #1


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