Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta başarının mimarlarından biri şüphesiz Sergen Yalçın oldu.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek genel averajla şampiyon olan Beşiktaş'ta adeta bayram havası var.

Kuşkusuz bu başarıda kadro genişliği açısından oldukça elverişsiz olan takımı harika bir sistemi olan kulübe çeviren Sergen Yalçın'ın da payı büyük.

"BEŞİKTAŞLI SERGEN"

Türkiye'de 4 büyük takımda forma giyse de akıllarda "Beşiktaşlı Sergen Yalçın" olarak kalan genç teknik adam kısa süre içerisinde Türk futboluna futbolculuğunun ardınan teknik direktörlüğüyle de damga vurdu.

Beşiktaş tarihinde hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde şampiyon olan ilk isim olan Sergen Hoca'nın yolu çok öncelerde kesişmişti çok sevdiği Kara Kartal'la.

SEÇMELERİ KAZANMASI İÇİN 5 DAKİKA YETTİ

Babası Özer Bey bir gün, Sergen’i yanına alıp, Şeref Stadı’nın yolunu tutar, oğlunu Beşiktaş seçmelerine götürür... Sergen, yaşıtlarının yanında ‘Mikroçocuk’ gibidir, o günkü görünüşü ve fiziğiyle onun futbolcu olacağına kimse ihtimal vermez.

Seçmeleri Serpil Hamdi Tüzün idare etmektedir. Bir elini sürekli giydiği bol kot pantolonunun cebine sokar, Sergen’e bakar ve yanındakilere şunu söyler: "Bu ufacık çocukları niye getirirler ki seçmelere. Neyse, hiç olmazsa hayalleri kırılmasın." der.

"Çık sahaya da görelim seni" diyerek Sergen’e şans verir... O yavrucak çıkar, o yaşıyla şova başlar. Daha 5. dakikada Sergen’in babasını yanına çağırır der ki: "Oğlun seçmeleri kazandı."





ŞİMDİ HEDEF 3 KUPA

Sergen’in Beşiktaş’la hikayesi o yıllarda başladı ve futbolculuk kariyerini oynadığı kulüplerde 119 gol 103 asistlik performansıyla sonlandırdı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş taraftarının her zaman gönlünde oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor gibi takımları çalıştırdıktan sonra çok sevdiği Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, ilk senesinin hemen ardından şampiyonluk ipini göğüsleyerek az görülen bir başarıya imza attı.

Başarılı teknik adamın sıradaki hedefi ise önce Türkiye Kupası ardından da Süper Kupa...