Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
412.897
-0.53%
EXEN Coin
37.20
4.37%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın

    2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta başarının mimarlarından biri şüphesiz Sergen Yalçın oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek genel averajla şampiyon olan Beşiktaş'ta adeta bayram havası var.

    Kuşkusuz bu başarıda kadro genişliği açısından oldukça elverişsiz olan takımı harika bir sistemi olan kulübe çeviren Sergen Yalçın'ın da payı büyük.

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın #1

    "BEŞİKTAŞLI SERGEN"

    Türkiye'de 4 büyük takımda forma giyse de akıllarda "Beşiktaşlı Sergen Yalçın" olarak kalan genç teknik adam kısa süre içerisinde Türk futboluna futbolculuğunun ardınan teknik direktörlüğüyle de damga vurdu.

    Beşiktaş tarihinde hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde şampiyon olan ilk isim olan Sergen Hoca'nın yolu çok öncelerde kesişmişti çok sevdiği Kara Kartal'la.

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın #2

    SEÇMELERİ KAZANMASI İÇİN 5 DAKİKA YETTİ

    Babası Özer Bey bir gün, Sergen’i yanına alıp, Şeref Stadı’nın yolunu tutar, oğlunu Beşiktaş seçmelerine götürür... Sergen, yaşıtlarının yanında ‘Mikroçocuk’ gibidir, o günkü görünüşü ve fiziğiyle onun futbolcu olacağına kimse ihtimal vermez.

    Seçmeleri Serpil Hamdi Tüzün idare etmektedir. Bir elini sürekli giydiği bol kot pantolonunun cebine sokar, Sergen’e bakar ve yanındakilere şunu söyler: "Bu ufacık çocukları niye getirirler ki seçmelere. Neyse, hiç olmazsa hayalleri kırılmasın." der.

    "Çık sahaya da görelim seni" diyerek Sergen’e şans verir... O yavrucak çıkar, o yaşıyla şova başlar. Daha 5. dakikada Sergen’in babasını yanına çağırır der ki: "Oğlun seçmeleri kazandı."

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın #3

    ŞİMDİ HEDEF 3 KUPA

    Sergen’in Beşiktaş’la hikayesi o yıllarda başladı ve futbolculuk kariyerini oynadığı kulüplerde 119 gol 103 asistlik performansıyla sonlandırdı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş taraftarının her zaman gönlünde oldu.

    Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor gibi takımları çalıştırdıktan sonra çok sevdiği Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, ilk senesinin hemen ardından şampiyonluk ipini göğüsleyerek az görülen bir başarıya imza attı.

    Başarılı teknik adamın sıradaki hedefi ise önce Türkiye Kupası ardından da Süper Kupa...

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın #4

    Şampiyonluğun başkahramanı Sergen Yalçın #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir