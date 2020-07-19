Şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden: Demba Ba

Süper Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’in bu zaferinde en büyük pay sahiplerinden biri de bu sezon attığı 12 gol ile şüphesiz Demba Ba oldu.

Son yıllarda sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yarışının içinde bulunan ancak son haftalarda havlu atan Başakşehir, bu kez aynı hataya düşmedi.

Süper Lig’in bitimine bir hafta kala Kayserispor maçından 3 puanla dönen İstanbul ekibi, 2019-20 sezonunun şampiyonu oldu.

TRANSFERİ SORU İŞARETLERİ YARATMIŞTI

Başakşehir’in zafere ulaşmasında en büyük katkılardan biri ise Senegalli golcü Demba Ba’dan geldi.

Ülkemizde ilk olarak Beşiktaş forması giyen Senegalli, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra yaşadığı talihsizliklere ve ilerleyen yaşına karşın pes etmedi.

Beşiktaş’tan, Çin’in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba’nın, 2016’da forma giydiği bir karşılaşmada ayağı kırılmış ve tecrübeli golcü uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ardından Başakşehir’in kadrosuna dahil olan Senegalli golcünün transferi, ilerleyen yaşı ve sakatlığı nedeniyle ise kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHI OLDU

Ancak Demba Ba, profesyonelliği ve disiplinli çalışmasıyla birlikte takımın şampiyonluk yolundaki en önemli silahlarından biri olmayı başardı.

Öte yandan 35 yaşındaki golcü, babasını kaybetmesine karşın takımını yalnız bırakmamış ve yine o hafta sahadaki görevini yerine getirerek, takdir toplamıştı.

11 GOL, 5 ASİST

Başakşehir formasıyla bu sezon Süper Lig’de 27 karşılaşmada görev alan Demba Ba; bu maçlarda takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.