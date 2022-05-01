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    Şampiyonluk, Trabzon ekonomisine yaradı

    Trabzonspor, dün aldığı 1 puan ile ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğa tanıklık etmek isteyen taraftarlar kenti dolup taşırdı.
    • 01.05.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 17:12
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    Şampiyonluk, Trabzon ekonomisine yaradı

    Süper Lig’in 35.haftasında Trabzonspor dün akşam evinde oynadığı maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı. Alınan 1 puanla bordo-mavili ekip 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etmiş oldu.

    Trabzonspor, elde ettiği başarı ile sadece şampiyonluk kazanmadı.

    Kasa doluyor

    Sezon başında katılım payı alan bordo mavililer şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL’yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan Trabzonspor maç başı galibiyet primlerinden ise şuana kadar 65,34 milyon TL’yi garantiledi. Trabzonspor 11 beraberliğin karşılığı olarak da 16,5 milyon TL kazanacak.

    Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de bordo-mavililer yayıncı kuruluştan ise 24.9 milyon TL alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemeden başlayacak olan bordo mavililer gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.

    Maddi açıdan şampiyonluk gelirleri elde eden bordo-mavililer, taraftarın Trabzon'a akın etmesi ile kent ekonomisine de katkı sağlamış oldu.

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    Hem takım hem kent kazançlı

    DHA'nın haberine göre; bordo-mavililerin şampiyonluğuna tanıklık etmek isteyenler dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından kente akın etti. Şampiyonluk göçü yaşanan, kara ve hava yolu ile gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan kentin ekonomisi de canlandı.

    Otellerin tamamı dolan, restoranların büyük yoğunluk yaşadığı Trabzon’da alış veriş merkezleri ile hediyelik eşya satan mağazalar dolup taştı. Kent ekonomisi ligin bitimine kadar sürmesi beklenen şampiyonluk kutlamaları ile kazanç elde etmeyi sürdürecek.

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