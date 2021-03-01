Şampiyonluk yarışında 3'lü averaj hesaplamaları başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 3 büyükler arasında geçen yarışta şampiyonu 3'lü averaj belirleyebilir. İşte tüm hesaplamalar...

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Oynanan karşılaşmaların ardından 57 puanı bulunan Galatasaray haftayı lider kapatırken, 1 maç eksiği olan Beşiktaş ile deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe 54'er puanla 2. ve 3. sırada yer aldı.

Evinde sarı-lacivertlilere yenilerek 48 puanda kalan bordo-mavililer ise yarışın biraz uzağında kaldı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA 3 RAKİBİNİ DE YENDİ

Şampiyonluk yarışının kıyasıya geçmesi, akıllara 2'li ve 3'lü averaj ihtimallerini de getirdi. Ligin ilk yarısında 3 rakibini de yenen Beşiktaş, şimdilik en avantajlı takım konumunda.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Zirvede yer alan 4 takımdan, Galatasaray-Fenerbahçe, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları tamamlandı. Galatasaray ikili averaj hesaplamaları yapıldığında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı üstün. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşma Galatasaray'ın sahasında 0-0 sonuçlanmış, ikinci maçı ise Galatasaray deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE, TRABZON'U GEÇTİ

Şampiyonluğun önemli adaylarından Beşiktaş ise Trabzonspor ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar sahasında rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman golü avantajıyla bordo-mavililere karşı ikili averajda üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki iki karşılaşma da tamamlandı. Rakibini Kadıköy'de 3-1 deplasmanda ise 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikili averajda üstün olan taraf konumunda.

VODAFONE PARK'TA KRİTİK DERBİ

İkili ve üçlü averaj hesaplamalarında tamamlanmayan karşılaşmalardan birisi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi. İlk karşılaşmayı Beşiktaş deplasmanda 4-3 kazanmıştı. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Beşiktaş'ın her türlü galibiyeti ve beraberlikte ikili averaj Beşiktaş'ta olacak. İki farklı Fenerbahçe galibiyeti veya Kanarya'nın 4 golden fazla gol atarak elde ettiği her türlü galibiyette ise ikili averaj Fenerbahçe'de olacak.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ise ilk karşılaşmayı siyah-beyazlılar sahasında 2-0 kazanmıştı. Süper Lig'de şampiyonluğun kırılma maçlarından biri olarak görülen ikinci karşılaşma Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Bu mücadelede her türlü Beşiktaş galibiyeti, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette avantaj Beşiktaş'ta olacak. Galatasaray'ın ikili averajı elde edebilmesi için rakibini 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. İkili averaj eşitliğinde ise genel averaja bakılacak.

Süper Lig'de zirvede yer alan takımlar arasında tamamlanmayan son maç Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması. Galatasaray ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. İkinci karşılaşma Cimbom'un ev sahipliğinde oynanacak. Her türlü Galatasaray galibiyeti ve beraberlikte ikili averaj Galatasaray'ın olacak.

3'LÜ AVERAJ NASIL HESAPLANIYOR?

Peki 3'lü averaj nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

Üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda, bu takımların arasında oynanan maçlarda alınan puanlar hesaplanıyor. Üç takımın arasındaki puan cetvelinde eşitlik olması durumunda ise maçlardaki gol averajına bakılıyor. Şayet eşitlik gol averajlarında da bozulmazsa üç takımın arasında oynanan maçlarda en fazla gol atan takıma bakılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre üçlü averaj hesaplamaları şu şekilde;

1- Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

2- Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

3- Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

4- Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

5- Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

6- Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

7- Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

8- Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.