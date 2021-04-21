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    Şampiyonluk yarışında puan durumu

    Şampiyonluk yarışında puan durumu

    Süper Lig'in 36. haftasında evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 21:28
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    Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

    Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Galatasaray'da 96. dakikada golü Emre Akbaba attı. Deplasman takımı Trabzonspor'un golünü ise Edgar Le attı.

    Şampiyonluk yarışında puan durumu #1

    BEŞİKTAŞ DA ŞANSI TEPMİŞTİ

    Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş da deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kalıp büyük bir şansı tepmişti.

    Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada, Galatasaray ve Beşiktaş'ın beraberliğiyle Süper Lig'in zirvesinde puan durumu da şekillendi.

    Lider Beşiktaş, 72 puanda, 2. sıradaki Fenerbahçe 69 puanda ve Trabzonspor'la berabere kalan Galatasaray ise 66 puanla 3. sırada kaldı.

    Şampiyonluk yarışında puan durumu #2

    ZİRVEDE PUAN DURUMU

    Şampiyonluk yarışında puan durumu #3

    YARININ VE GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Şampiyonluk yarışında puan durumu #4

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