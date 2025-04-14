Şampiyonluk yarışında son durum: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

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Süper Lig'de bir haftayı daha bu akşam oynanacak Eyüpspor-Adana Demirspor maçının ardından geride bırakacağız.

Şampiyonluk yarışında ise çekişme devam ediyor.

Lider Galatasaray, cuma günü Samsunspor deplasmanına konuk oldu.

GALATASARAY ZORLANMADI

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren takım olan Fenerbahçe de zorlu Sivas deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

FENERBAHÇE HATA YAPMADI

Böylelikle sarı-lacivertliler, Galatasaray ile olan puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi başardı.

31. hafta itibarıyla Galatasaray 74 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 71 puanla takibini sürdürüyor.

Her iki ekip de son haftalarda puan kaybı yaşamazken, kalan 7 haftalık fikstür kritik öneme sahip.

İKİ TAKIMIN DA SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLARI

Galatasaray

Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

Fenerbahçe

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)