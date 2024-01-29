Samsun'da Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi Süper Lig'de 2 Şubat Cuma günü oynanacak olan Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkan biletlerin tamamına yakını saatler içinde tükendi, geriye kale arkası biletleri kaldı.

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İHA

Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 12 yıl sonra Samsun’da karşı karşıya gelecek.

Samsunsporlu taraftarlar, bugün saat 11.00’de satışa çıkarılan biletlerden alabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen taraftarlar, gişeye ulaştıklarında ise şoke oldu. İnternet üzerinden alınan biletler nedeniyle doğu ve batı tribünlerinin biletleri dakikalar içerisinde tükenirken, taraftarlar kale arkalarında kalan biletleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çok kısa sürede satışa çıkartılan 30 bin 548 adet biletten 23 bin 500 adeti satılırken, taraftarlar kale arkalarında kalan 7 bin adet bileti almak için uzun sürede kuyrukta beklediler.

"Maratonda yer kalmadığı için kale arkasından bilet aldık"

Dakikalar içerisinde tükenen biletler nedeniyle istediği yerden bilet alamadığını ifade eden Samsunspor taraftarı Şaban Akgüdü, şunları dedi:

2,5 saat sırada bekledik. Maratonda yer kalmadığı için kale arkasından bilet aldık. Buna bir çare bulmak lazım. Ben 3 saate yakın bekledim ve bilet aldım hala bilet almak için kuyrukta bekleyenler var. 10.00’da bilet almaya geldim, 12.30’da ancak bilet alabildik. Böyle giderse kısa sürede kale arkasındaki biletler de tükenir.

"Kale arkaları hariç biletler 40 dakikada tükendi"

Sadece kale arkalarında boş koltuk kaldığını dile getiren Burak Orak, şu şekilde konuştu:

Batı ve doğu tribünlerinin biletleri tükenmiş. Kale arkasından zorla bilet bulduk. Samsunspor’un her zaman yanındayız. İnşallah Galatasaray maçından da 1-0 ya da 2-1 galip ayrılarak 3 puanı almak istiyoruz. Taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. 11.00’de satışa çıkan biletler, 40 dakikada tükendi. Sadece kale arkalarında bilet kaldı.

"Maraton biletlerinin bu kadar hızlı tükeneceğini biz de beklemiyorduk"

Biletlerin çok hızlı tükendiğine dikkat çeken Batuhan Özkara, şu şekilde konuştu:

Çok heyecanlıyız. 12 yıl sonra Galatasaray şehrimize geliyor. Çok iyi bir maç olmasını diliyoruz. Ben kale arkasından bilet bulabildim. Maraton biletlerinin bu kadar hızlı tükeneceğini biz de beklemiyorduk. Biletler satışa çıkmadan 1 saat önce sıraya girdik. Sonrasında da biletimizi aldık.

"Galatasaray maçına ilgi yoğun"

Taraftarların Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Muhammet Sefa Günaydın ise şu ifadeleri kullandı:

Güney kale arkasından bilet bulmaya çalışıyoruz. Doğu ve batı tribünleri tamamen satılmış. İnşallah sıra bize gelirse biletimizi alacağız. Galatasaray şu anda şampiyonluğa oynuyor. Uzun süredir de taraftarımız büyük maç izlemedi. O yüzden maça yoğun bir ilgi var. Güzel bir maç olmasını diliyoruz.

Galatasaray maçının bilet tarifesi

Süper Lig’in 24. hafta müsabakasında Galatasaray’ı ağırlayacak Samsunspor’da maç biletleri VIP 2 bin TL, A Batı alt bin TL, B Batı alt-üst 850 TL, Doğu alt-üst 400 TL, kale arkaları 325 TL ve Galatasaray tribünü de 400 TL olarak satışa sunuldu.

Ayrıca kadın ve öğrencilere, kale arkası bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulandı.

Samsunspor ile Galatasaray, 2 Şubat Cuma günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda birbirlerine rakip olacaklar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)