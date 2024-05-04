Samsun'da gergin anlar: Uğurcan Çakır, Samsunspor'un hocasıyla itişti Samsunspor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.

Uğurcan, Samsunspor'un hocasıyla itişti

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi.

Milli futbolcunun galibiyet sevinci için futbolcularına koşan tecrübeli hocayı itmesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Çok sinirlendi

Diğer oyuncuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Milli eldivenin sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.

"Hoş bir şey olmadı"

Markus Gisdol maç sonu verdiği röportajda olayla ilgili şunları söyledi:

Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur.

"Uğurcan ceza alsın"

Öte yandan sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar da Uğurcan Çakır'ın ceza alması gerektiği yorumunda bulundu.

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililerin Trabzon'daki galibiyetleri sonrasında da kendilerine saldırdığını savundu.