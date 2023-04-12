Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluğu kutladı.

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Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'de...

66 puanı olan Karadeniz temsilcisi deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak.

1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

11 yıl sonra Süper Lig sevinci

Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

Samsun'da muhteşem kutlama

Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar bayraklar, meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladılar.

11 yıllık Süper Lig hasretini rakibinin puan kaybıyla nisan ayında sonlandıran Samsunspor'da taraftarlar davul ve zurnalar eşliğinde göbek atarak şampiyonluk kutlaması yaptılar.