Samsunspor, 3’üncü formasını tanıttı Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon giyeceği 3’üncü formasını kamuoyuna tanıttı.

İHA

Samsunspor Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için hazırlanan üçüncü formasını duyurdu.

Samsunspor, ‘Futbol Birlikte Güzel’ sloganıyla ‘Kapsayıcılık’ formasını taraftarları ve futbol severler ile buluşturdu.

Futbolun, herkesi kucaklayan, sınır tanımayan, engelleri ortadan kaldıran bir tutku olduğunu vurgulayan Samsunspor; "Kapsayıcılık futbolun özüdür" diyerek kampanyasına "futbol, herkes içindir" mesajını verdi.

BEĞENİ TOPLADI

Samsunspor’un bu sezon maçlarında taşıyacağı ve taraftardan ve futbolseverlerden beğeni toplayan yeni formasının kapsayıcı felsefenin ve birlik ruhunun bir simgesi olarak tasarlandığı ifade edildi.

Samsunspor'un 3. forması şu şekilde:

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)