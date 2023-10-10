Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaştı Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

AA & Ensonhaber TFF 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Samsunspor, üst ligde kötü bir süreç yaşıyor. 11 yıl sonra yükseldiği ligde 8 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig’de en kötü sezon başlangıcına imza atan Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırdı.

Yeni teknik direktör Markus Gisdol Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Gisdol'ün hocalık kariyeri Açıklamada, son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol'ün Bundesliga'da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200'ün üzerinde maça çıktığı belirtildi. Gisdol'ün, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımın başında olacağı kaydedildi.