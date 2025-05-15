Samsunspor, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılıarlın kazanması, Samsunspor'u Avrupa'ya gönderdi.

Samsunspor, Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı elde etti.

"HANGİ YOL OLURSA OLSUN, ARTIK SAHNE AVRUPA!"

Samsunspor, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir hayal daha gerçeğe döndü. Samsunspor Avrupa'da! Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti! Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık, başardık. Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor! Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!"