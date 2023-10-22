Samsunspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 9. hafta maçında Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
İki takım da golü bulamadı
Mücadelede topla oynamada yüzde 65'e 35 Başakşehir üstünlüğü olsa da Samsunspor, 19 şuta karşılık 7 şut ile üstünlük sağladı.
Başakşehir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Samsunspor ise kaleyi bulan 5 şutta Volkan Babacan'ı geçemedi.,
Samsunspor, 6 maç sonra puan aldı
Samsunspor, yeni hocası Markus Gisdol ile 6 maç sonra puan aldı ve puanını 2'ye çıkardı. Başakşehir ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 8 puana yükseldi.
Samsunspor, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
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