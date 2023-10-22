Samsunspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor evinde Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 9. hafta maçında Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İki takım da golü bulamadı

Mücadelede topla oynamada yüzde 65'e 35 Başakşehir üstünlüğü olsa da Samsunspor, 19 şuta karşılık 7 şut ile üstünlük sağladı.

Başakşehir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Samsunspor ise kaleyi bulan 5 şutta Volkan Babacan'ı geçemedi.,

Samsunspor, 6 maç sonra puan aldı

Samsunspor, yeni hocası Markus Gisdol ile 6 maç sonra puan aldı ve puanını 2'ye çıkardı. Başakşehir ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 8 puana yükseldi.

Samsunspor, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.