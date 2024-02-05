Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Galatasaray'a karşı aslanlar gibi oynadık Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili yeniden açıklama yaptı.

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Galatasaray maçının ardından Okan Kocuk, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç hakkında söylediği sözlerle olay olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sözlerine açıklık getirmek için yeniden mikrofon başına geçti.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuk olan Yıldırım, sözlerinin İngilizce düşünüp Türkçe konuştuğu için yanlış anlaşıldığını savundu.

Daha önceki röportajını yukarıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

"Yanlış anlaşılmalar oldu"

Gerginlik yok. Beni Türkiye'nin anlaması için açıklama yapmak istiyorum. Yanlış anlaşıldığımı biliyorum. İngilizce düşünüp Türkçe konuşan bir adamım. Bazen kelimeleri tam bulamayınca yanlış anlaşılmalar oluyor.

"3 futbolcu aslanlar gibi çıktı oynadı"

Benim 3 tane Galatasaray'dan transfer etmiş olduğum oyuncularıma hiç kimse 'Maç sattı' diyemez. Bu çocuklar çıktı aslanlar gibi oynadı, mücadelesini yaptı sahada. Taraftarın beğenmez, Fenerbahçeliler beğenmez, Galatasaraylılar beğenir. Hiç kimse beni ilgilendirmez. Bu oyuncuları geçmişine bakarak aldım. Samsunspor'a katma değer yapacaklarına inandım. Hocam da bu 3 oyuncuyu mümkün olduğunca kadroda tutuyor. Hocama saygı duyuyorum. Galatasaray maçında bu oyuncuların performansını beğenmiyorlar. Bunların geçmişinden dolayı Samsunspor'a leke vuruyorlar, buna çok kızdım.

"Benim Atatürk sevgimden geliyor..."

Kalktılar Fenerbahçeliler dedi ki, 'Armanda Atatürk'ü çıkar' dediler. Onu söyleyenler, terbiyesizlik yapıyor camiama. Atatürk sevgisi bu ülkede artık göklere çıkarken bu insanlar yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Ben Samsunspor'u yok olmasın diye aldım. Kümeye gidiyordu. Eskişehirspor gibi kapanacaktı. Ben milyonlarımı harcıyorum. Atatürklü arma, Türkiye'de bir tek Samsunspor'da var. Bunu yaşatmak için şu ana kadar 100 milyon liraya yakın para harcadım. Daha da harcayacağım. Bu benim Atatürk sevgimden, Samsunsporluluğumdan geliyor.

"Galatasaray'a sempatim var ama neden maç satayım"

Çocukluğumdan beri Galatasaray sempatim var. Bunu saklamıyorum. Ben her Galatasaray maçında Samsunsporluyum. Bunu herkes çok iyi bilmeli. Ben Galatasaray maçında yensinler diye 200 bin liraya yakın özel prim verdim. Ben bu ligde kalmak istiyorum. Ben gidip de saçmasapan insanların lafıyla maç satacak, öyle bir karakterim yok. Benim milyarlarım var. Ben neyin maçını satacağım ya! Benim paraya ihtiyacım yok ki!

"Lütfen vicdanlı olun"

Ben futbola hobi diye girdim, hobi olarak yapıyorum. Türkiye'de de farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Fransa'da takım aldım. Yarın Latin Amerika'da, Portekiz'de, Balkanlar'da alacağım. Multi-club platformu kuruyorum. Hollanda'da şirket kurdum. Başına Juventus'un pazarlamacısını getirdim. Türkiye'de kimsenin benim projelerimden haberi yok. Türkiye'de kimse beni tanımıyor. Kalkmış çıkmış, beni bir Galatasaray maçında iyi oynayamamışız... Lütfen vicdanlı olun.

"Galatasaray ile aramızda 10 kat fark var"

Galatasaray 200-300 milyon euroluk takım. Samsunspor 20-30 milyon. Aramızda 10 kat fark var. Bu maçın kağıt üstünde galibini herkese sorsan Galatasaray der. Fenerbahçe maçına çıkarken sorsan Fenerbahçe dediler. Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık. Hakem maçı resmen verdi. Kimse kalkıp bir şey söylemedi.

"Kimse bize şüpheyle yaklaşamaz"

Samsunspor'un çok temiz bir kulüp olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Benim futbolcularım istendiği kadar oynamamış olabilir. Bunlar robot değil ki her maçta dört dörtlük oynayacak. Emre Kılınç'ın ortaları iyi değil dedim, iyi olsaydı zaten 3 tane gol atmıştık. Holse'nin şutunu Muslera çıkardı ikinci yarının başında, ortayı Emre attı. Niye bunları görmüyorsunuz? Emre'nin ortaları güzel olsaydı, biz zaten Galatasaray ile en az berabere kalırdık. Olmadı. Okan'a herkes yalandan bir şey söylüyor. Ön direkten adam şaşırmış, adam arkadan ok gibi gelip vuruyor. Ne yapsın. İnsanlar ya maç seyretmeyi bilmiyor ya öküzün altında buzağı arıyor. Samsunspor çok temiz bir kulüp. Benim olduğum dönemde Samsunspor'a kimse asla şüpheyle yaklaşamaz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçelileri seviyorum"

Fenerbahçeliler bize saldırdı, Galatasaraylı 3 futbolcu yüzünden. Benim Fenerbahçe ve Ali Koç ile alıp veremediğim yok ki. Ben Fenerbahçelileri seviyorum, tüm yönetimleri arkadaşım. Onların bana, benim Ali Koç'a ve yönetimine de saygılarım yüksek. Biz bir maç yapıyoruz, 3 sonucu var. Berabere kaldık diye bize kızdılar. Galatasaray'a yenildik diye millet bir şey arıyor. Biz Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıktık. Galatasaray maçında, Fenerbahçe maçından daha fazla prim verdim. Olmadı. Yapamadık. Aptalca 2 gol yedik, bana göre aptalca. Samsunspor öyle gol yememeli. Kaç seferden kornerden gol yiyoruz. Beşiktaş maçında da aptalca yedik. Colley kalçasıyla gol attı. Oluyor böyle şeyler.

"Fenerbahçe de Galatasaray'a cesur oynamadı"

Fenerbahçe-Galatasaray maçına değinen Yüksel Yıldırım, "Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray oynadı. Ben Fenerbahçe'yi cesur görmedim Galatasaray'a karşı oynarken. Samsun'da bizim oynadığımız kadar, Fenerbahçe Galatasaray'a karşı cesur oynamadı. Oynasaydı Kadıköy'de Galatasaray'ı yenerdi." diye konuştu.

"Galatasaray'ı hapsettik ama olmadı"

ligde kalmak istediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

Samsunspor bu ligde kalmak için son güne kadar savaşacak. İnşallah bu ligde kalacağız, bu oyuncularla kalacağız. Bugün oyuncularıma haber yolladım, 'Türkiye sizin hakkınızda spekülasyon yaratıyor, çıkın aslanlar gibi oynayın, kime ne olduğunuzu gösterin, Türkiye sizi görsün' dedim. Galatasaray'a karşı oynadı Emre. Maçı canlı seyrettiyseniz her yerdeydi. Ortalar yaptı. Yorgunluktan iyi orta yapamamış olabilir. Okan'ın gollerde hatası yok. Millet bahane arıyor. Taylan, orta sahada hocanın verdiği görevi yaptı. Daha atak yapmak için başka oyuncu aldı. Biz son 30 dakika Galatasaray'ı hapsettik ama gol atamadık.

"Kimse üzerimizden prim yapmasın"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son olarak sözlerini şöyle noktaladı: