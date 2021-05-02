Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Yanlış anlaşıldım

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki göstermiş, yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı.

Başkan Yıldırım, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, üzüntüsünü paylaştı.

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞAŞKINIZ, ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

“Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Lig’de pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu, ‘Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz’ sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım.

"TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE ZOR DURUMA DÜŞTÜK"

Pandemi yasakları sürecinde. Seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TFF’nin stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür.

"AMACIM, MAĞDURİYETİMİZİ DİLE GETİRMEKTİ"

Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım.”