Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım

Haber Merkezi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

"FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE BİLE OLSA SAMSUNSPORLU YAPACAĞIM DEMİŞTİM"

Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

ANADOLU'NUN İSTANBUL'A KARŞI SAVAŞAN SON KALESİ

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

İşte Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf...