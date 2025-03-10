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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı WhatsApp grubuna, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir videosunu gönderdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Jose Mourinho paylaşımını sosyal medyada duyurdu.

Ümit Özat'a cevap veren Yüksel Yıldırım, paylaştığı videoyu yorumcuya kimin haber verdiğini sordu.

SAMSUNSPOR BAŞKANI, KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN GRUBUNDA MOURINHO VİDEOSU PAYLAŞTI

Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Efendi mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubundaki paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adı net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor, hoca Jose Mourinho'nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Ben de bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye'de sayende görmüş olur."

JOHN TERRY O VİDEODA NE DEDİ?

Yıldırım'ın paylaştığı John Terry'nin videosundaki ifadeler ise şöyle: