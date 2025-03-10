Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı WhatsApp grubuna, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir videosunu gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Jose Mourinho paylaşımını sosyal medyada duyurdu.
Ümit Özat'a cevap veren Yüksel Yıldırım, paylaştığı videoyu yorumcuya kimin haber verdiğini sordu.
SAMSUNSPOR BAŞKANI, KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN GRUBUNDA MOURINHO VİDEOSU PAYLAŞTI
Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ümit Efendi mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubundaki paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adı net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor, hoca Jose Mourinho'nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Ben de bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye'de sayende görmüş olur."
JOHN TERRY O VİDEODA NE DEDİ?
Yıldırım'ın paylaştığı John Terry'nin videosundaki ifadeler ise şöyle:
"Eğer iki defans oyuncusu birlikte topa yükselir ve ikisi de yere düşerse, oyun alanını terk etmek zorunda kalmazdınız. Son 15 dakika Gary Cahill ve bana uyarı yapmıştı; "Son 10 veya 15 dakikada top ceza sahasına girdiğinde, ikiniz de birbirinizin yere düştüğünden emin olun. Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız. Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de 'Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun' dedim. O da 'Evet haklısınız, ikiniz de sahada kalacaksınız' dedi. Mourinho detaylarda diğer teknik direktörlerin çok önünde olurdu. En iyi teknik direktörleri bu küçük ayrıntılar belirliyor."
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