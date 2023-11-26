Samsunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi.
Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
İlk 11'ler
Samsunspor: Okan, Soner, Drongelen, Lubomir, Zeki, Taylan, Bennaser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Marius
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Onur, Muleka, Cenk
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