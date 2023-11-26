Samsunspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi.
Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son durum
Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.
Eksikler
Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Markus Gisdol, Beşiktaş müsabakasında takımının başında yer alamayacak.
Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan futbolcular Zeki Yavru ve Landry Dimata'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.
Muhtemel 11'ler
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Drongelen, Soner, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Ercan Kara.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain,Cenk, Muleka, Aboubakar.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış