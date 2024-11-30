Samsunspor, Bodrum FK'yı farklı geçti

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
SAMSUNSPOR, RAHAT KAZANDI
Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.
BODRUM FK, GALİBİYETE HASRET
Bu sonuçla birlikte ligde iki maçın ardından galibiyet alan Samsunspor puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korumuş oldu.
Ligde çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.
BODRUM FK, HAFTAYI BAY GEÇECEK
Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.
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