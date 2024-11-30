Samsunspor, Bodrum FK'yı farklı geçti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

SAMSUNSPOR, RAHAT KAZANDI

Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.

BODRUM FK, GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla birlikte ligde iki maçın ardından galibiyet alan Samsunspor puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korumuş oldu.

Ligde çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

BODRUM FK, HAFTAYI BAY GEÇECEK

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.