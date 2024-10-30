Samsunspor, deplasman performansıyla dünya devlerini geçti

İHA

Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçtan sadece 1’ini kazanabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahada iyi bir grafik yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de konuk olduğu 5 müsabakanın tamamını kazanan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa’nın birçok önemli takımını geride bıraktı.

DEV TAKIMLARI GEÇTİLER

Samsunspor’un bu sezonki deplasman performansı, İngiltere’nin Manchester City, İspanya’nın Barcelona, Fransa’nın Paris Saint-Germain, Almanya’nın Bayern Münih ve İtalya’nın Napoli takımlarının önüne geçti.

Avrupa’nın önemli liglerindeki takımların deplasman karnelerine bakıldığında, İngiltere’de Liverpool 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, İspanya’da Barcelona 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, İtalya’da Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fransa’da Paris Saint-Germain 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, Almanya’da Bayern Münih 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve Belçika’da Genk 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

CELTIC, 6'DA 6 YAPTI

Samsunspor ile aynı başarıyı gösteren ve deplasmanda en az 5 maçın tamamını kazanan takımlar ise Hollanda’nın PSV (5’te 5), Portekiz’in Sporting Lizbon (5’te 5) ve İskoçya’nın da Celtic ekibi (6’da 6) oldu.

SIRADAKİ DIŞ SAHA MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Süper Lig’de 10. haftayı 22 puanla 2. sırada tamamlayan Samsunspor, bir sonraki dış saha maçını Galatasaray’a karşı oynayacak.