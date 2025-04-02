Samsunspor, devlet himayesindeki çocukları konuk etti
AA & Ensonhaber

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Samsunsporlu futbolcularla vakit geçirerek neşeli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcuları ziyaret etti.

HEDİYE VERİLDİ

Devlet himayesindeki çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular, onlara Samsunspor atkısı hediye etti.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bazı çocuklar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oyuncularla kısa süreli top oynama imkanı bulan çocuklar mutlu anlar yaşadı.

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Emre Çalışkan
Editor