Samsunspor, devlet himayesindeki çocukları konuk etti

AA & Ensonhaber
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Samsunsporlu futbolcularla vakit geçirerek neşeli anlar yaşadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcuları ziyaret etti.
HEDİYE VERİLDİ
Devlet himayesindeki çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular, onlara Samsunspor atkısı hediye etti.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Bazı çocuklar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oyuncularla kısa süreli top oynama imkanı bulan çocuklar mutlu anlar yaşadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış