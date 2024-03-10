Samsunspor evinde Ankaragücü'nü yendi Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Samsunspor oldu.

Samsunspor, evinde kazandı

Samsunspor, 12. dakikada Carlo Holse ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole Alim Öztürk'ün 14. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi.

Samsunspor 83'te Olivier Ntcham'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü, 7 maçtır galip gelemiyor

Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Samsunspor maçıyla devam etti.

Başkent ekibi ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Samsunspor puanını 36 yaptı

Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.