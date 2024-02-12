Samsunspor, evinde Antalyaspor'u yendi

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Samsunspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90. dakikada Arbnor Muja attı.
Antalyaspor, son üç maçında yenildi
Samsunspor, bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazandı.
Sergen Yalçın yönetimine iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor ise oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. (Fenerbahçe lig, Beşiktaş kupa)
Samsunspor, 29 puana çıktı
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 29 puana yükseldi. Antalyaspor, 34 puanda kaldı.
Samsunspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış