Samsunspor, evinde Antalyaspor'u yendi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti.

Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

VAR ÇAĞIRDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Maçın 29. dakikasında Süper Lig'de uzun zamandır görülmemiş bir olay yaşandı. Samsunsporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için pozisyonu incelemeye davet etti.

Ancak pozisyonu inceleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi.

SAMSUNSPOR'UN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu.

Ligde 11. maçını tamamlayan Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

İLK YARI

12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.

16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.

34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

İKİNCİ YARI

46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.

60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.

73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.

83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.

86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.