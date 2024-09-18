Samsunspor evinde Başakşehir'i yendi Samsunspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla Samsunspor oldu.

SAMSUNSPOR, İKİ GOLLE KAZANDI

Mücadelede ev sahibi takım Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick Van Drongelen attı.

Samsunspor, bu skorla taraftarı önünde bu sezon ilk kez kazandı. Başakşehir ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk mağlubiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR, İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından Samsunspor, 9 puana yükseldi. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Başakşehir, 10 puanda kaldı.

Samsunspor ligin bir sonraki haftasında Rizespor deplasmanına gidecek. Başakşehir, Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.