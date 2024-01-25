Samsunspor evinde Kayserispor'u mağlup etti Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Samsunspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.

Kayserispor, üst üste 7. kez mağlup oldu

Samsunspor, bu sonuçla birlikte son 3 haftada 7 puan topladı ve puanını 25'e yükseltti. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olan Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

Samsunspor ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.