Samsunspor evinde Kayserispor'u mağlup etti

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Samsunspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.
Kayserispor, üst üste 7. kez mağlup oldu
Samsunspor, bu sonuçla birlikte son 3 haftada 7 puan topladı ve puanını 25'e yükseltti. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olan Kayserispor ise 26 puanda kaldı.
Samsunspor ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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