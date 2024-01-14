Samsunspor evinde Sivasspor'u mağlup etti! Mücadelede şehitlerimiz unutulmadı Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla yendi. Karadeniz ekibinin bulduğu golün ardından asker selamı yapması ise büyük beğeni topladı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Samsunspor, iki golle kazandı

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse'den geldi.

Sivasspor'da Fode Koita 60 dakikada direkt kırmızı kartla, Samsunspor'da ise Landry Dimata 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor, 25 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte iç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Samsunspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Şehitlerimiz unutulmadı

Bu müsabakada ise ortaya anlamlı görüntüler çıktı. Samsun'da Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde ‘Başımız Sağ Olsun’ yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Samsunspor, bulduğu ilk golün ardından ise takım halinde asker selamı verdi.