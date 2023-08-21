Samsunspor 0-0 Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımlarından Samsunspor'a konuk oluyor.

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23' Üst üste ortalarla ceza alanına yüklenen Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

22' Tadic sol kanattan rakibinden sıyrılarak içeri ortaladı Dzeko yükseldi fakat kafa vuruşunu yapamadı.

20' Cengiz'in ortasında topla buluşan Dzeko ceza yayından dönerek vuruşu çok uzak farkla dışarı gitti.

15' Cengiz Ünder'in uzun pasını göğsüyle kontrol eden Dzeko sağ çaprazdan şutunu çıkardı fakat top üstten auta gitti.

9' Tadic'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye gitti. Okan Koçuk topu uzaklaştırdı.

7' Olivier Ntcham'ın ceza sahası dışından etkili şutu az farkla dışarı çıktı.

4' Tadic orta alanda topu kontrol etmek isterken top taça çıktı.

3' Sol kanattan Fofana etkili bir orta açtı fakat Laura dokunamadı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İlk 11'ler

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Bola, Emre Kılınc, Ntcham, Laura, Fofana

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko