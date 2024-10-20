Samsunspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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49' GOL... Samsunspor 1-1 Fenerbahçe (Holse)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Samsunspor 0-1 Fenerbahçe

45' Samsunspor'da Muja oyuna devam edemedi. Yerine Schinder dahil oldu.

44' Samsunspor'da Muja kendini yere bıraktı. Oyuna sağlık ekipleri davet edildi. Hakem Muhammet Meteoğlu kenara sedye işareti yaptı.

38' Fenerbahçe'de Kostic sol kanattan topu taşıyarak penaltı noktasında bulunan Mert Müldür'e yerden harika bir pas verdi. Mert Müldür müsait pozisyondaydı fakat çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

31' Samsunspor'da Bola, sol kanattan penaltı noktasına yerden pas verdi. Holse, sol ayak içiyle kaleci Livakovic'in soluna doğru yerden şutunu çekti. Livakovic topa uzanarak topu kornere gönderdi. Samsunspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' GOL... Samsunspor 0-1 Fenerbahçe (Tadic)

16' Samsunspor'da Bola sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Muja gelişine bir vuruş gerçekleştirdi. Top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

13' Orta sahada Fenerbahçe oyuncusu Fred, Ntcham'In müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ntcham sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe'de Filip Kostic, orta alanda Holse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

6' Samsunspor'da Holse orta alanda dengesini kaybetti ve yere düştü topu alan Amrabat sol kanatta bulunan Kostic'e yerden bir pas gönderdi. Kostic penaltı noktasında Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun şutu savunmada Van Drongelen'den döndü.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın hakemi ise Ali Meteoğlu oldu.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan olurken, Karadeniz ekibi de kazanmak için tüm gol yollarını deneyecek.

Fenerbahçe puan tablosunda kendisine dördüncü sıradan yer bulurken, Samsunspor ise ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk | Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Benasser, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Livakovic | Oosterwolde, Djiku, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko