Samsunspor - Fenerbahçe maçında ilginç görüntüler: Sahaya fare girdi

İHA
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı.
Sahaya fare fırladı
Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.
Futbolcular şaşırdı
Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.