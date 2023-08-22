Samsunspor - Fenerbahçe maçında ilginç görüntüler: Sahaya fare girdi
İHA

ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı.

Sahaya fare fırladı

Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında ilginç görüntüler: Sahaya fare girdi

Futbolcular şaşırdı

Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.