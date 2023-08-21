Samsunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımlarından Samsunspor'a konuk olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İlk 11'ler

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Bola, Emre Kılınc, Ntcham, Laura, Fofana

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko