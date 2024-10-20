Samsunspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi ise Ali Meteoğlu olacak.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan olurken, Karadeniz ekibi de kazanmak için tüm gol yollarını deneyecek.

Fenerbahçe puan tablosunda kendisine dördüncü sıradan yer bulurken, Samsunspor ise ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk | Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Benasser, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Livakovic | Oosterwolde, Djiku, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko