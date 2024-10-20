Samsunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Milli ara sona erdi, Süper Lig'de perde yeniden açıldı.

Kıran kırana mücadelelerin sürdüğü ligde, bugün yine kritik bir karşılaşma ekrana gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi ise Ali Meteoğlu olacak.

Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmanın da muhtemel 11'leri şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan olurken, Karadeniz ekibi de kazanmak için tüm gol yollarını deneyecek.

Fenerbahçe puan tablosunda kendisine dördüncü sıradan yer bulurken, Samsunspor ise ikinci sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Jose Mourinho'nun sahaya; Livakovic, Osayi, Becao, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan, Szymanski, Tadic ve Dzeko 11'i ile çıkarması bekleniyor.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji

İKİ TAKIM 31 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.