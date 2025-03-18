Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti

DHA

Samsunspor, Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Kulüp yönetimi, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin, Samsunspor’un oyuncusu Marc Bola’nın boğazını sıktığını ve bazı Fenerbahçeli futbolcuların sportmenlik dışı davranışlar sergilediğini belirterek, olayın detaylı şekilde incelenmesini talep etti.

Samsunspor, TFF’yi adil bir karar almaya ve gerekli disiplin sürecini başlatmaya davet ederek, futbolun ruhuna aykırı hareketlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.