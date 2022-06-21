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    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı

    Samsunspor yönetimi Gaetan Laura ile anlaşmaya vararak 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
    • 21.06.2022 - 07:00
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    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı

    Süper Lig takımlarından Samsunspor, bu sezonki 8. transferini Gaetan Laura’yı renklerine bağlayarak yaptı.

    "Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık"

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı #1

    8. transferi gerçekleştirdiler

    İHA'nın haberine göre, kırmızı-beyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura’nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamıştı.

    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı #2

    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı #3

    Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı #4


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