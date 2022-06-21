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- Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı
Samsunspor Gaetan Laura ile sözleşme imzaladı
Samsunspor yönetimi Gaetan Laura ile anlaşmaya vararak 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
- 21.06.2022 - 07:00
Süper Lig takımlarından Samsunspor, bu sezonki 8. transferini Gaetan Laura’yı renklerine bağlayarak yaptı.
"Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık"
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
8. transferi gerçekleştirdiler
İHA'nın haberine göre, kırmızı-beyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura’nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamıştı.